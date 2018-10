Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo recebe prémio na Corunha entregue pelo rei Felipe VI

Distinção« foi decidida por unanimidade do Conselho de Curadores do galardão, entregue no próximo dia 30.

12:59

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai deslocar-se à cidade da Corunha no dia 30 para receber o Prémio Fernández Latorre, do jornal A Voz da Galiza, entregue pelo rei de Espanha, Felipe VI.



Esta informação consta de uma nota publicada esta quarta-feira no portal da Presidência da República na Internet.



O prémio Fernández Latorre, criado em memória do fundador do jornal A Voz da Galiza foi atribuído ao chefe de Estado português, na sua 60.ª edição, em julho.



Segundo o jornal, a distinção de Marcelo Rebelo de Sousa foi decidida por unanimidade do Conselho de Curadores do galardão, que tem um valor de 10 mil euros, "em reconhecimento do seu contributo para a promoção das relações bilaterais entre a Espanha e Portugal".



Na sua decisão, o júri considerou que personalidades como o Presidente da República fizeram com que as relações transfronteiriças entre Espanha e Portugal sejam agora "um modelo de coesão" para a União Europeia.



O chefe de Estado português é descrito como "um incansável promotor" das relações bilaterais ibéricas, desde os seus tempos de comentador televisivo.



O Presidente da República deslocou-se a Madrid numa curta visita oficial logo oito dias após ter tomado posse, em março de 2016.



Em abril deste ano, realizou uma visita de Estado de três dias a Espanha, durante a qual esteve em Madrid e em Salamanca, com o rei Felipe VI.