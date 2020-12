O Presidente da República recuou esta quarta-feira nos seus festejos familiares do Natal, depois das críticas de epidemiologistas e médicos e do apelo para que desse o exemplo em época de pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto quatro refeições com diferentes grupos familiares nos próximos dias, mas esta quarta-feira anunciou que voltou atrás e só fará uma.









“Tendo visto que alguns epidemiologistas ficaram sensibilizados de eu ter muitas refeições, já reduzi a uma refeição”, disse esta quarta-feira Rebelo de Sousa, na deslocação ao Tribunal Constitucional para a entrega das assinaturas da sua recandidatura à Presidência da República.

“Já reduzi para uma refeição em casa, com cinco pessoas, é o mínimo dos mínimos”, concretizou o Presidente da República.





Numa entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa tinha detalhado o seu programa de festas natalícias e com quem estaria entre os dias 23 e 26. Entre os vários grupos familiares - irmãos, cunhadas e filhos - o Chefe de Estado tinha previstas quatro refeições, uma delas fora de casa, com 10 pessoas (cinco em cada mesa). Especialistas em saúde pública consideraram que Marcelo deveria dar o exemplo e limitar o número de contactos, sinalizando assim os cuidados a ter nesta quadra festiva.