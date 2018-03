Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo recusa almoço da Altice

Presidente da República está visita localidades afetadas pelos fogos de outubro.

01:30

O Presidente da República visita hoje os territórios atingidos pelos incêndios de outubro mas não participará no almoço para 1200 pessoas, em Oliveira do Hospital, de homenagem às vítimas.



O CM sabe que o facto de o evento ser apoiado pela Altice levou o Presidente a recusar participar. Note-se que a Altice foi criticada pelas falhas no SIRESP e, em fevereiro, uma mulher morreu sem auxílio num local onde ainda não havia comunicações.