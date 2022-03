Marcelo recusa “imiscuir estado” sobre participação de cidadãos portugueses na guerra da Ucrânia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou este domingo pronunciar-se sobre a participação de cidadãos portugueses na guerra da Ucrânia, referindo que essa “é uma realidade em que o Estado não se imiscui”. “No momento em que se imiscuísse haveria logo a especulação sobre se havia ou não da parte do Estado português, que é um Estado da NATO, uma intervenção no terreno na Ucrânia.”





Falando em Maputo, no último dia de uma visita a Moçambique, o chefe de Estado recusou igualmente comentar a decisão judicial que alterou as medidas de coação ao militante nacionalista Mário Machado desobrigando-o de se apresentar às autoridades de 15 em 15 dias num processo por posse ilegal de arma, para viajar e combater os russos: “Não tenho de me pronunciar sobre essa questão (...) isso é o poder judicial.” Esta decisão foi criticada pela Associação SOS Racismo que acusa a justiça de “legitimar um nazi” e de “legitimar o não cumprimento das medidas de coação”.