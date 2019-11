Marcelo regressa ao ativo na terça-feira após ser submetido a cateterismo

Marcelo Rebelo de Sousa regressa ao ativo na terça-feira, após ter sido submetido a um cateterismo na quarta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.O Presidente da República deu entrada naquela unidade hospitalar para fazer um cateterismo que, segundo o comunicado da equipa médica, confirmou "a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações".O Chefe de Estado teve alta logo na quinta-feira e desde então tem estado em casa a recuperar. De acordo com informações prestadas aopor parte de fonte oficial da Presidência, o primeiro ato público de Marcelo Rebelo de Sousa será já na terça-feira, com a iniciativa Desportistas no Palácio, que leva desportistas e alunos dos ensinos Básico e Secundário à conversa em Belém.O convidado desta semana será o surfista Frederico Morais, também conhecido como ‘Kikas’.Uma nota emitida pelo Hospital de Santa Cruz já referia que se previa " uma recuperação total em prazo muito curto" e, após ter recebido alta, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa assegurou que a agenda normal seria retomada em breve."Para a semana teremos a Web Summit, terei de me lançar outra vez a uma tarefa que está agora com a chegada do inverno ainda mais premente, que é a dos sem-abrigo, e logo a seguir terei uma visita de Estado a Itália e uma ida a Paris a convite da Academia Francesa", mencionou, observando: "Para quinze dias, não é mau."