Marcelo reúne-se hoje com a comunidade portuguesa em Toronto

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se este sábado com representantes da comunidade emigrante portuguesa em Toronto, no quarto de cinco dias de visita oficial ao Canadá.

Antes, o chefe de Estado estará na cerimónia de lançamento da primeira pedra do futuro Centro Magalhães, que será um lar para idosos e centro social para a comunidade portuguesa, e fará uma visita à Galeria dos Pioneiros Portugueses em Toronto.

O encontro e jantar com portugueses e lusodescendentes residentes na segunda maior cidade do Canadá terá lugar nas instalações da União Internacional dos Trabalhadores da América do Norte (LIUNA) em Toronto.

Marcelo Rebelo de Sousa está no Canadá desde quarta-feira para uma visita dedicada à diáspora portuguesa neste país, onde segundo o recenseamento de 2021 vivem perto de 450 mil pessoas de origem portuguesa.

Esta deslocação, com passagens por Montreal, Toronto e Mississauga, até domingo, coincide com as celebrações dos 70 anos da chegada ao Canadá dos primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados.

Os chamados pioneiros chegaram em 1953, na sequência do estabelecimento de relações diplomáticas formais entre os dois países, em 1952.

Na sexta-feira, em Toronto, o Presidente da República encontrou-se com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, num hotel de Toronto, e os dois estiveram também juntos numa exposição sobre a emigração portuguesa.

Acompanham o chefe de Estado nesta visita o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesa, Paulo Cafôfo, e os deputados João Azevedo e Castro, do PS, Francisco Pimentel, do PSD, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Bruno Dias, do PCP, e José Soeiro, do Bloco de Esquerda.

Do Canadá, o Presidente da República seguirá para os Estados Unidos da América, para participar no debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, até 22 de setembro.