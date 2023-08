Marcelo, Santos Silva e Governo manifestam pesar pela morte de embaixador João da Câmara

O embaixador João da Câmara morreu esta segunda-feira aos 65 anos após quatro décadas ao serviço do Estado português, tendo Presidente da República, presidente da Assembleia da República e Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestado pesar pelo seu desaparecimento.

Segundo uma nota no sítio oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou os sentidos pêsames à viúva e restante família do embaixador João do Carmo Ataíde da Câmara.

"O Embaixador João da Câmara representou o Estado Português nos mais relevantes e exigentes postos durante a sua longa carreira de quatro décadas, tendo passado pela Europa, África, Ásia e América do Norte, onde chefiou as Embaixadas de Portugal em Harare, Luanda, Nova Deli e Ottawa", refere a mesma nota.