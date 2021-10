Marcelo: Sem Orçamento "avanço para a dissolução" do Parlamento

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que o partido vai votar contra o Orçamento do Estado na generalidade. Já o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues anunciaram que se vão abster. Apenas falta anunciar o sentido de voto do Partido Ecologista.



Se as intenções de voto se verificarem esta quarta-feira, o Orçamento apresentado pelo Governo poderá ser chumbado já na generalidade.

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou esta segunda-feira que sem aprovação do Orçamento do Estado avança para a dissolução do Parlamento."Até ao último segundo eu mantenho aquilo que disse: o mais desejável e aquilo que eu esperaria que acontecesse é que o Orçamento passasse. Como sabem, se de todo em todo isso for impossível, se for impossível, eu inicio logo, logo a seguir o processo [de dissolução]", disse Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente da República disse que vai tentar perceber qual é o estado de espírito dos diversos protagonistas e se há possibilidade de encontrar o número de deputados para passar o Orçamento do Estado.