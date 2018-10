Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo só se pronuncia sobre o Orçamento depois de ver o "panorama global das novidades"

"Neste momento o que temos é algumas peças do quadro", diz o presidente, que fica à espera do debate na especialidade.

O Presidente da República reiterou esta terça-feia que vai esperar pelo fim do debate na especialidade para se pronunciar sobre o Orçamento do Estado para 2019, sublinhando que quer esperar para ver "o panorama global das novidades".



"Vou esperar até à votação na especialidade porque já percebi que há muitas novidades de percurso. Sabendo que o que é fundamental é que o orçamento vai ser aprovado, agora a única dúvida é saber em pormenor o que há de novidades. Elas vão caindo uma a uma, aparecendo uma a uma na generalidade e hão de aparecer outras na especialidade, vamos esperar para ver o panorama global das novidades", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



Questionado pelos jornalistas se concorda com o ministro das Finanças que afirmou que este é um orçamento de "enorme alívio fiscal", o chefe de Estado insistiu que só se irá pronunciar quando conhecer o quadro global.



"Eu só posso pronunciar-me quando tiver o quadro todo. Neste momento o que temos é algumas peças do quadro, o quadro todo só se vai ter depois das longas e sempre muito animadas discussões na especialidade", sublinhou.



O Presidente da República falava à margem do Congresso promovido pela União Internacional de Advogados que debate hoje, na Alfandega do Porto, o papel dos advogados na luta contra a escravatura dos tempos modernos e a prática da advocacia na era digital.