Marcelo sobre défice: "Já sabíamos que ia ser um mau resultado. Vamos ver o que se passa no segundo semestre"

Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalista, na tarde desta quarta-feira, numa visita à Torre dos Clérigos no Porto, no entanto o tema em destaque foi o défice e aO Governo prevê que o défice para este ano chegue aos 7% ao que Marcelo adianta que perante a pandemia da Covid-19, "Já sabíamos que ia ser um mau resultado. Vamos ver o que se passa no segundo semestre".Marcelo realçou que o Plano de Recuperação e Resiliência é uma peça importante da estratégia para a crise que a pandemia da Covid-19 trouxe, principalmente a nível económico e social e que depende da aprovação do Orçamento de Estado de 2021. Neste sentido o Presidente da República espera que o mesmo seja viabilizado à esquerda e acrescenta que "um bom sistema funciona se houver uma solução à esquerda e uma alternativa da direita para evitar radicalismos e extremismos".