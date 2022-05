Marcelo sobre metadados: "Chumbo do Constitucional poderá comprometer investigação de crimes"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta quinta-feira no Palácio de Belém e em conversa aos jornalistas falou sobre a polémica dos metadados."O chumbo do Tribunal Constitucional poderá comprometer investigação de crimes", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em primeira mão.Sobre a investigação, o Presidente da República respondeu ainda os jornalistas que "não vale a pena antecipar a decisão do tribunal"."Vamos esperar para ver qual é a decisão do Tribunal", acrescentou, dizendo que sabe que existem notícias da vida política e interna, como também a situação na Ucrânia, que preocupam a humanidade.Em atualização