Marcelo submetido a cataterismo está recuperado e pronto para Belém

No início do mês o Presidente da República tinha feito depender a recandidatura em 2021 de uma intervenção para resolver um problema cardíaco.A intervenção foi realizada esta quarta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras, "com sucesso", segundo anunciou o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO) no site da Presidência, pelo que tudo indica que Marcelo Rebelo de Sousa vai mesmo recandidatar-se.No cateterismo realizado na Unidade de Intervenção Cardiovascular do hospital, "confirmou-se a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações", garantiu o CHLO.Apesar de o centro hospitalar onde se integra o Santa Cruz não o dizer, tudo indica que os médicos lhe colocaram um ‘stent’ numa artéria. Trata-se de um tubo metálico que se destina a garantir que a artéria se mantém aberta e com o sangue a circular.No mesmo comunicado, é também referido que se prevê "uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da atividade normal no próximo fim de semana". Marcelo, de 70 anos, teve de realizar a intervenção depois de "exames diagnósticos" terem apontado esta necessidade.Em boa hora o fez, porque as obstruções importantes encontradas indicam que corria risco de ataque cardíaco ou de acidente vascular cerebral.O enfarte do miocárdio mata, em média, 4342 pessoas por ano, das quais 2420 homens e 1922 mulheres. São cerca de 360 pessoas que morrem, por mês, de ataque cardíaco.Um em cada cinco doentes, que sobrevive após enfarte, sofre um novo evento cardíaco, como um AVC, no primeiro ano após o ataque.Mais de 32 mil portugueses morrem anualmente na sequência de doenças cardiovasculares, a principal causa de morte em Portugal, que representam cerca de um terço da mortalidade registada entre os portugueses.Só depois vem o cancro. Os últimos dados - relativos a 2017 - indicam que 32 366 pessoas morreram com acidentes vasculares cerebrais e doenças isquémicas do coração.No conjunto, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 29,4% da mortalidade nesse ano. Os tumores malignos causaram 25% dos óbitos.A Fundação Portuguesa de Cardiologia aponta para que todos os anos se realizem cerca de 20 mil cateterismos em Portugal. Foram introduzidos nos anos 70 e constituíram uma revolução. O tempo de internamento reduziu de um ano para três a cinco dias.Manuel Almeida, cardiologista de intervenção, é responsável pela unidade de intervenção cardiovascular do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, Oeiras.Victor Machado Gil, cardiologista assistente, é o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), sucedendo a Miguel Mendes. O mandato dura até 2021.Miguel Mendes é o diretor do serviço de cardiologia Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, do qual faz parte o Hospital de Santa Cruz. Entre 2015 e 2017 foi presidente da SPC.Daniel de Matos é o médico do antigo colega de liceu, Marcelo Rebelo de Sousa, na Presidência da República. Acompanhou Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva.