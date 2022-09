Marcelo termina hoje a visita oficial ao Brasil

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina esta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a visita oficial que iniciou na terça-feira em Brasília para participar nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

No Rio de Janeiro, antes de regressar a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa dará esta sexta-feira uma receção à comunidade portuguesa no navio-escola Sagres, da Marinha Portuguesa, que está atracado na Baía de Guanabara, na zona central da cidade.

Na quinta-feira, o chefe de Estado discursou no Congresso brasileiro, em Brasília, numa sessão solene comemorativa dos 200 anos da independência do Brasil, na qual o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, cancelou à última hora a sua presença.