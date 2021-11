Marcelo tira mal as medidas e... bate com o carro ao deixar Conselho de Estado

O Conselho de Estado desta quarta-feira, que deu parecer favorável à dissolução do Parlamento, terminou de forma atribulada. Ao fim de cerca de três horas e meia de reunião, que se iniciou às 17h00 e acabou pelas 20h30, Marcelo Rebelo de Sousa saiu sem falar aos jornalistas, entrou no seu carro e ao abandonar o estacionamento bateu com a traseira do automóvel num poste do Palácio da Cidadela , Cascais, onde decorreu o encontro.O Chefe de Estado não ficou ferido e está bem de saúde, sabe o. Depois do embate, Marcelo saiu do automóvel para verificar os danos causados no veículo, seguindo depois para sua casa, também na vila de Cascais.