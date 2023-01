Marcelo Rebelo de Sousa pediu autorização ao Parlamento para ir ao Vaticano assistir ao funeral do papa emérito Bento XVI.O pedido vai ser votado esta quarta-feira no plenário da Assembleia da República, avança o Observador.Sempre que o Chefe de Estado quer sair do País para representar a Nação necessita da autorização do Parlamento.Estava previsto que o Presidente da Rapública se deslocasse a Itália a título pessoal, mas Marcelo diz que vai mesmo assistir ao funeral enquanto "representante do Estado Português".