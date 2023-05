O primeiro-ministro, António Costa, listou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como testemunha no processo contra o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que acusou o primeiro-ministrode pressões políticas no livro "O Governador", avança a CNN Portugal.Em causa estão ofensas à honra, depois de revelações sobre um caso que envolveu Isabel dos Santos, afirma António Costa.