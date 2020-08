Marcelo veta diploma por considerar discriminatório

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta sexta-feira a alteração à lei da nacionalidade (de 1981), aprovada pela esquerda parlamentar e pelo PAN, por considerar que o diploma "é politicamente injusto", "desproporcionado" ao "desfavorecer casais sem filhos, bem como casais com filhos, dotados de nacionalidade portuguesa, mas que não são filhos em comum", justifica o Chefe do Estado numa carta enviada ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e publicada no site da Presidência da República.Para Marcelo, o diploma falha ao favorecer os imigrantes em união de facto que tenham filhos em comum nascidos em Portugal, porque os dispensa do prazo de três anos até obterem a nacionalidade portuguesa. Já os casais sem descendentes ou com filhos a cargo mas fruto de outras relações não gozam do mesmo benefício. "Esta alteração foi proposta pelo PS e penso que será facilmente resolvida, basta deixá-la cair", afirmou aoo deputado do PCP, António Filipe.O diploma volta agora ao Parlamento, com Marcelo a pedir a "reponderação das normas".Alteração à Lei da Nacionalidade foi aprovada com os votos a favor do PS, BE, PCP, PAN, PEV e da deputada Joacine.Em maio, o PS recuou na proposta que obrigava os filhos de judeus sefarditas a morar dois anos em Portugal.Promulgada a alteração à lei que proíbe um candidato de um grupo de cidadãos a concorrer a mais do que um órgão.