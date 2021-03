Marcelo viaja de Lisboa para o Porto a bordo de Falcon da Força Aérea com escolta de caças F16. Veja a imagem

Marcelo Rebelo de Sousa viajou, na tarde desta terça-feira, de Lisboa para o Porto, após a cerimónia de tomada de posse do segundo mandato como Presidente da República e, para a deslocação, foi a bordo do Falcon da Força Aérea Portuguesa.Uma imagem a que o CM teve acesso mostra o momento em que o avião em que segue o Presidente da República é escoltado por dois caças F16 da Força Aérea, que seguiram de bem perto toda a viagem até à Invicta, onde, no Bairro do Cerco, Marcelo foi recebido por uma multidão que lhe fez apelos e até lhe pediu beijinhos , apesar da atual pandemia da Covid-19.Na imagem é possível ver que o Presidente teve margem para poder retirar a máscara durante o voo entre Lisboa e o Porto.