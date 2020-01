Marcelo visita Madeira em Março para inaugurar monumento dos 600 anos da descoberta do arquipélago

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai deslocar-se em visita oficial à Madeira a 27 de março, prevendo o programa a inauguração do monumento comemorativo dos 600 anos da descoberta do arquipélago, foi esta quinta-feira anunciado.

"Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar, no dia 27 de março, o Monumento dos 600 Anos", na região, disse o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O responsável do parlamento madeirense falava após a reunião que manteve com o presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos da Madeira e Porto Santo, Guilherme Silva, destinada a "planear iniciativas conjuntas e preparar a visita do Presidente da República à Madeira, agendada para 27 de março", mencionou.

"Essa visita à Madeira começará com uma Sessão Solene no parlamento regional, comemorativa dos 600 anos", revelou, acrescentando que neste evento "usará da palavra o Chefe do Estado e também o Presidente da Assembleia e cada um dos representantes dos partidos políticos".

José Manuel Rodrigues argumentou que "o parlamento [da Madeira] predispõe-se, com o seu modesto orçamento, também a ajudar que estas comemorações deixem uma marca para o futuro. Uma marca relacionada com o regime autonómico" desta região.

O calendário dos eventos conjuntos que estão a ser preparados pela Assembleia Legislativa e Comissão dos 600 em 2020 serão oportunamente anunciados, referiu José Manuel Rodrigues.