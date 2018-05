Marcelo visita Trump na Casa Branca em junho

Encontro acertado entre as diplomacias dos dois países.

Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a Casa Branca no final de junho.

A TVI avança esta sexta-feira que Portugal e os Estados Unidos chegaram a acordo quanto a uma data para o encontro entre o Presidente da República e o presidente dos Estados Unidos, que ainda não foi divulgada.

Marcelo vai estar na América por alturas das comemorações do 10 de junho e chegou a ser estudado um encontro no dia do feriado nacional, mas, nessa altura, Donald Trump deverá estar em Singapura para a cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.