Marcelo voltou a estar com agricultor em greve de fome que será recebido sábado em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a estar com o agricultor Luís Dias, "em greve de fome há um mês", que será recebido no Palácio de Belém no próximo sábado, adiantou à Lusa a Presidência.

"Tal como o tinha feito há duas semanas, o Presidente da República esteve hoje com Luís Dias, proprietário agrícola que entrou em greve de fome há um mês, por se considerar lesado pelo Ministério da Agricultura por uma questão de apoios relacionados com uma intervenção ocorrida em 2017, matéria que motivou intervenção da Provedoria de Justiça e esclarecimentos públicos recíprocos no início do mês de junho", refere uma nota enviada à agência Lusa pela Presidência da República.

De acordo com a mesma informação, no próximo sábado, quer Luís Dias quer o presidente da Junta de Freguesia em que se encontra a propriedade em causa serão recebidos no Palácio de Belém.