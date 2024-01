Marco Galinha diz que apresentou “plano urgente” para a Global Media e que entre 2021 e 2023 investiu 16 ME no grupo

O ex-presidente executivo da Global Media Marco Galinha afirmou esta terça-feira que entre 2021 e 2023 investiu "cerca de 16 milhões de euros" na empresa em compras de dívida à banca, aumentos de capital, entre outros.

Marco Galinha falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, numa audição no âmbito do requerimento do Bloco Esquerda (BE) sobre a situação na Global Media Group (GMG).

"Entre 2021 e 2023 enquanto acionista investi na empresa cerca de 16 milhões de euros", "em compras de dívida à banca, aumentos de capital compra de ativos e suprimentos".

Já a dívida bancária "foi reduzida de 68 milhões de euros para menos de um milhão de euros", apontou Marco Galinha.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) passou de "8,5 milhões negativos em 2018 para níveis equilibrados, quer em 2021, quer em 2022" e em termos de recursos humanos "procedeu-se a uma política de contenção alinhada com o redimensionamento das redações e o investimento em novas instalações e na rede de transmissores", prosseguiu.

"Permitam-me que sublinhe alguns resultados: 16 milhões de investimento, redução da dívida e um EBITDA de dois milhões de euros positivo no início de 2023", sintetizou.

No final do primeiro semestre de 2023, "a empresa estava com boas perspetivas de futuro", sublinhou líder do grupo Bel.



O ex-presidente executivo da Global Media disse ainda que os acionistas já apresentaram "um plano urgente" para resolver a situação no grupo, mas que ainda não obtiveram resposta.

"Já apresentámos um plano urgente, mas também precisamos de resposta", afirmou o gestor, que é dono do grupo Bel, que sublinhou que é "importante que se arranje uma solução".



"Estamos a falar do grupo mais valioso, estas são as marcas mais valiosas da língua portuguesa", referiu Marco Galinha, que por várias vezes disse aos deputados: "Contem comigo sempre" para encontrar com uma solução para a GMG.

Durante a audição, disse ainda ter ficado "surpreso com a equipa de gestão" escolhida pelo fundo World Opportunity Fund (WOF).

"Na verdade quem falhou aqui foi o fundo, havia compromissos, planos assinados", prosseguiu o gestor, salientando que este deve "ter alguma razão para explicar" a atual situação, nomeadamente o não pagamento dos vencimentos de dezembro.

"Não percebo porque é que isto aconteceu", comentou.