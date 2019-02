Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria João Rodrigues substituída por Margarida Marques na lista do PS às europeias

Isabel Santos do PS Porto ocupa o oitavo lugar ficando à frente da nona posição de Manuel Pizarro.

Por Salomé Pinto | 21:46

Já é conhecida a lista oficial de 21 candidatos do PS às eleições europeias. O quarto lugar na lista, que era de Maria João Rodrigues, será agora ocupado pela ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques.



Outra das novidades é a entrada de Isabel Santos do PS Porto para o oitavo lugar ficando à frente da nona posição de Manuel Pizarro.



O líder da distrital portuense Manuel Pizarro contesta a decisão por não querer nenhum outro socialista do Porto acima dele próprio.



Os restantes lugares são ocupados por Pedro Marques, em primeiro, Maria Manuel Leitão Marques, em segundo, Pedro Silva Pereira, em terceiro e o presidente do grupo parlamentar do PS/Açores, André Bradford, em quinto e a representante da Madeira, Sara Cerdas, fica em sexto lugar seguida de Carlos Zorrinho.