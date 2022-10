Maria Manuel Leitão Marques é a nova presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu

A eurodeputada socialista e ex-ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, foi eleita presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu esta terça-feira, sucedendo a Manuel Pizarro, que deixou o cargo para ser ministro da Saúde.

"Maria Manuel Leitão Marques foi hoje eleita presidente da delegação socialista portuguesa no Parlamento Europeu. A deputada sucede a Manuel Pizarro que no início de setembro assumiu as funções de ministro da Saúde no Governo português", indica em comunicado o PS na assembleia europeia.

Fonte socialista indicou à Lusa que a decisão foi tomada terça-feira numa reunião da delegação do PS, com o aval dos eurodeputados.