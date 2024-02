Mariana Mortágua acusa IL de se limitar a "dar cheques ao privado". Rui Rocha diz que BE "quer distribuir probreza"

propõe que se baixe o IRC para que empresas grandes permitam que os jovens se fixam em Portugal.





A bloquista defendeu que o alojamento local e o mercado imobiliário de luxo são dois dos grandes problemas que levam atualmente os portugueses a terem dificuldades a comprar casa."A questão que está em causa é se as pessoas procuram uma casa para viver, ou para ter um bem de luxo para ficar parado e para as férias", disse Mortágua.A coordenadora do BE apontou ainda que o mercado impede a construção de casas acessíveis, porque as construtoras se aperceberam do lucro que poderiam fazer com o imobiliário de luxo. "Nada impede as construtoras de construir casas acessíveis, é o mercado que as impede", sublinhou.Já Rui Rocha vincou a importância do mercado imobiliário e da construção de mais casas, tanto para portugueses como para os estrangeiros. O liberal desvalorizou a ideia de que o alojamento local e que o mercado de luxo agravem o cenário da crise na habitação.Durante o debate, foi ainda abordada a privatização de empresas. Rui Rocha referiu que concordava com a privatização da Caixa Geral de Depósitos, defendendo que o "Estado deve preocupar-se com saúde, educação, justiça e defesa" e não em "asfixiar" o dinheiro dos contribuintes.O liberal, que se afirma focado no crescimento do País,Quando acusado de representar o "partido dos ricos", Rui Rocha disse que "não há nada mais social que o crescimento económico".

Mortágua disse de seguida que há quatro presidentes de grandes empresas que ganham oito milhões de euros por ano e a quem a IL quer dar uma "borla" de 2,2 mil milhões de euros por ano. Acusou o partido de não mexer nos lucros da especulação e de "só querer dar cheques ao privado".

No fim, Rui Rocha criticou as medidas do Bloco de Esquerda, chegando mesmo a dizer que estas nada dizem sobre o crescimento económico."Distribuir a pobreza é a proposta do BE. (..,)No Bloco de Esquerda não há nada sobre crescimento. A ideia é clara, aquilo que aconteceu até hoje continuará a acontecer: Mais estagnação e mais imigração", denunciou.