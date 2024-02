Mariana Mortágua diz que eleitores "ficaram vacinados" com sondagens das últimas legislativas

A coordenadora do BE considerou esta sexta-feira que os "eleitores em Portugal ficaram vacinados com o que aconteceu" com as sondagens nas últimas legislativas e que, quanto às eleições de 10 de março, "a procissão ainda vai no adro.

Mariana Mortágua esteve esta manhã reunida com um grupo de economistas para debater a prioridade da política económica para Portugal e foi questionada pelos jornalistas sobre a sondagem SIC/Expresso esta sexta-feira divulgada segundo a qual o Chega subiu e já atinge os 21%, havendo uma estagnação do PS e da AD, com BE e IL a terem ambos 5%.

"Sobre as sondagens, gostaria de dizer uma coisa: o país sabe o que aconteceu com as sondagens nas últimas eleições e, portanto, acho que aprendemos todos que as sondagens valem o que valem, como se diz", começou por responder.