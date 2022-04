Mariana Mortágua diz que parlamento já concluiu que não há qualquer ilegalidade

A deputada bloquista Mariana Mortágua afirmou esta segunda-feira que tomou conhecimento do inquérito do Ministério Público pela comunicação social, antecipando que esta investigação "chegará à mesma conclusão" do parlamento de que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade da sua parte.

O Ministério Público confirmou que abriu um inquérito na sequência de uma queixa relativa à deputada do BE Mariana Mortágua e à sua colaboração com órgãos de comunicação social estando em regime de exclusividade.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, em Lisboa, a deputada e dirigente bloquista afirmou que tomou conhecimento deste assunto pela comunicação social.