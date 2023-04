A deputada e candidata à liderança do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua assumiu a sua homossexualidade na SIC e disse estar convencida de que a sua condição de lésbica lhe tem valido perseguições políticas. No espaço de opinião ‘Linhas Vermelhas’, afirmou que os processos judiciais de que é alvo, em particular pelo Chega, “vão continuar a subir de tom e a subir de nível, por ser uma mulher lésbica.









