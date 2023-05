Mariana Mortágua foi este domingo consagrada a nova coordenadora do BE e a lista de continuidade que apresenta à Mesa Nacional conseguiu 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do BE, vencendo a moção de Pedro Soares e reforçando a direção neste órgão.

Segundo os resultados anunciados, a lista de Mariana Mortágua conseguiu 67 mandatos enquanto a de Pedro Soares ficou com 13.

A moção A, de Mariana Mortágua, foi mais votada na XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, com 439 votos, enquanto a moção E, de Pedro Soares conseguiu 78 votos.

No primeiro discurso enquanto líder do BE, Mariana Mortágua destacou que "no BE a política é e sempre será o lugar das causas e das convicções".Em atualização