Mariana Mortágua questiona de "quem tem medo" Montenegro nos debates com PCP e Livre

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, questionou esta quinta-feira "de quem tem medo Luís Montenegro" para não querer fazer os debates com PCP e Livre, recusando que haja "duas ligas" em democracia, tendo os partidos que ser tratados por igual.

No final de uma visita ao Liceu Camões, em Lisboa, Mariana Mortágua foi questionada sobre a polémica em torno dos debates televisivos, depois de a Aliança Democrática (AD) ter indicado que seria o líder do CDS-PP, Nuno Melo, e não o presidente do PSD, Luís Montenegro, a debater com o Livre e o PCP, o que foi recusado por estes partidos.

"Acho que os debates devem acontecer e que os líderes partidários devem representar o seu partido e as suas coligações, tratando todos os partidos por igual. De outra forma não faz sentido e é assim que se faz o processo democrático e o debate democrático", considerou.

A líder do BE disse não saber "de que tem medo Luís Montenegro para não querer fazer esses debates".

Questionada sobre se recusaria participar no debate se estivesse na mesma situação de PCP e Livre, Mortágua reiterou que "a regra é que os representantes de cada coligação e de cada partido façam todos os debates".

"Não há duas ligas em democracia, não há uma primeira liga e uma segunda liga. Todos os debates têm a mesma importância, todos os partidos têm a mesma importância", enfatizou.

Sublinhando o respeito pela democracia da parte do BE, a líder bloquista disse esperar que partidos e coligações "apresentem o seu principal representante" para fazer estes debates.

"Foi nessa presunção e nessa ideia que participámos e aceitámos participar nos debates e acho que outra não faz sentido", defendeu.

Sobre a recusa do líder do PS, Pedro Nuno Santos, de um frente a frente nas rádios com Luís Montenegro, a coordenadora do BE recorreu aos mesmos argumentos.

"Eu repito; a democracia faz-se de esclarecimento de ideias. Cada representante de cada partido é representante por uma razão, é porque dá a voz pelas ideias de um partido, dá a voz por um programa eleitoral, embora vários partidos não tenham apresentado ainda o seu programa eleitoral", disse.

Segundo Mortágua, "as campanhas servem para esclarecer ideias, para se trocar ideias, para apresentar programas eleitorais".

"O que é exigível a cada representante de cada partido é que participe nos debates que são a forma que a democracia tem para esclarecer os eleitores e, por isso, parece-me razoável, sensato que todos os representantes partidários façam os debates que estão designados.

O porta-voz do Livre disse esta quinta-feira estar disponível para alterar "a hora, dia ou o local" do debate com o presidente do PSD, depois de a Aliança Democrática ter indicado o centrista Nuno Melo para este frente-a-frente.

Já o PCP desafiou esta quinta-feira o presidente do PSD, Luís Montenegro, a reavaliar a ausência no frente-a-frente com a CDU, previsto para sábado na RTP-1, e confirmou a presença de Paulo Raimundo nas instalações daquela televisão.

Na quarta-feira, a Aliança Democrática disse que indicou "desde a primeira conversa" com os canais de televisão que seria o presidente do CDS-PP, Nuno Melo, a representar a coligação nos debates com o Livre e a CDU, "à semelhança do que aconteceu em 2015".