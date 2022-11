Mariana Vieira da Silva assume contratação de jovem assessor e realça lei de 2012

A ministra da Presidência assumiu esta quinta-feira pessoalmente a responsabilidade pela contratação de um jovem assessor para o seu gabinete e frisou que tem sido sempre cumprida rigorosamente a legislação de 2012 sobre critérios de seleção e remunerações.

Na conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva foi interrogada sobre um caso que motivou polémica, sobretudo nas redes sociais, relacionado com a remuneração atribuída a um jovem recém-licenciado para exercer funções no seu gabinete.

"Desde 2012, existe uma legislação que diz tudo o que há a dizer sobre constituição de gabinetes [de ministros]: Os critérios de seleção, o pagamento devido a cada adjunto, secretário ou motorista, a forma de publicitação dos contratos e os calendários em que devem ocorrer", começou por responder a titular da pasta da Presidência.

Segundo Mariana Vieira da Silva, "estes procedimentos, neste, como em outros casos, foram seguidos, dizendo respeito a um trabalho que tem dimensões técnicas e tem dimensões políticas".

"Esse é o trabalho que um gabinete de um ministro faz. Sobre isso não direi mais nada hoje, porque este é briefing do Conselho de Ministros e estas decisões são minhas. Dizem respeito única e exclusivamente a mim e não ao Governo como um todo", acrescentou.

A ministra reagia a notícias da CNN-Portugal e do Correio da Manhã sobre a contratação de Tiago Cunha, de 21 anos, para o seu gabinete, com um vencimento de 3.732 euros brutos, naquele que será o seu primeiro emprego.