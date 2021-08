A ministra de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, é primeira-ministra em exercício durante as férias de António Costa, avança o jornal Público.O primeiro-ministro estará de féras entre segunda-feira e o final do mês.Vieira da Silva é a segunda mulher a ocupar as funções de primeira-ministra em exercício. Manuela Ferreira Leite foi a primeira e, até agora, tinha sido a única no cargo.