Marine Le Pen já votou na segunda volta das presidenciais

A candidata da extrema-direita Marine Le Pen votou este domingo na segunda volta das eleições presidenciais francesas, nas quais enfrenta o liberal e atual chefe de Estado, Emmanuel Macron.

Le Pen votou pouco depois das 11h10 (10h10 em Portugal) no seu círculo eleitoral, em Hénin Beaumont, uma pequena cidade perto da fronteira belga, no norte do país.

A acompanhar a líder de extrema-direita esteve o autarca de Hénin Beaumont, Steeve Briois, que pertence ao mesmo partido de Le Pen, o Rassemblement Nacional (RN ou Reagrupamento Nacional, em português).