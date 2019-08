Marinho e Pinto não confirma nem desmente Pardal Henriques como candidato do PDR

O presidente do Partido Democrático Republicano (PDR), António Marinho e Pinto, recusou esta sexta-feira confirmar o nome do rosto mais visível do movimento grevista dos motoristas de matérias perigosas, Pardal Henriques, como possível candidato às eleições legislativas de outubro."Não confirmamos nem desmentimos esse ou quaisquer nomes dos que têm sido avançados pela comunicação social. As listas estão a ser ainda elaboradas e só nos vamos pronunciar quando estiverem terminadas e forem aprovadas", disse à Lusa o advogado e ex-deputado europeu.Marinho e Pinto estimou que o rol de candidatos a deputados do PDR deverá estar finalizado "até ao final da próxima semana, lá para dia 20 de agosto".O advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, foi noticiado como sendo o cabeça-de-lista do PDR pelo circulo eleitoral de Lisboa, cabendo a Marinho e Pinto a primeira posição pelo Porto.Em outubro de 2015, o PDR foi a sétima força política mais votada nas eleições legislativas, com 1,14% (61.632 votos), atrás do PAN, que elegeu um deputado.