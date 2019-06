Mário Centeno acerta contas mas nega afetar o Sistema Nacional de Saúde

O ministro das Finanças garante que Portugal nunca teve "tantos médicos e enfermeiros" no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Mário Centeno agendou ontem uma declaração para reagir ao excedente orçamental obtido no 1º trimestre, mas acabou por se focar no "enorme esforço" do Governo no reforço na Saúde e recusou que o brilharete nas contas tenha sido obtido à custa das cativações e do SNS.Segundo dados do INE, o saldo das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, foi positivo, situando-se em cerca de 178,5 milhões de euros, o que corresponde a 0,4% do PIB, e que compara com o défice de 1% em igual período de 2018.O ministro argumentou que a melhoria das contas públicas reflete a "vitalidade da economia e da administração pública" e refutou que seja feita à custa de cativações no SNS. "Não há cativações muito maiores do que tínhamos há quatro anos", disse o governante, assegurando que as que existem "são nas áreas administrativas" e que "existem em todos os ministérios", sendo "normais" no quadro orçamental. O responsável pelas contas nacionais assegurou que "o saldo orçamental é obtido porque há rigor".Centeno frisou também que o Governo está a fazer um "enorme esforço" no reforço do SNS. E avançou com números que mostram que, de 2015 a 2019, a despesa pública com o SNS subiu 1,6 mil milhões de euros, distribuídos entre despesa com pessoal e consumos correntes. O também presidente do Eurogrupo referiu ainda que o esforço orçamental é um processo exigente. "Nunca tivemos tantos médicos e enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a garantia que vos posso dar".Para o ministro das Finanças, "este saldo orçamental é totalmente compatível com os objetivos orçamentais estabelecidos para o ano". O Governo estima que o défice se fixe em 0,2% do PIB no conjunto de 2019.Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o excedente das contas públicas no primeiro trimestre e admitiu que as metas do Governo em termos de contas públicas poderão ser ultrapassadas. "Acho que se vai chegar aos números pretendidos pelo Governo e, se não houver nada internacional, podem ser ultrapassados".O Presidente da República prometeu promulgar "rapidamente" o decreto-lei de Execução Orçamental.