Mário Centeno arrasa números do PSD

O ministro das Finanças voltou à campanha para acusar o PSD de apresentar uma "projeção de crescimento irrealista" e fazer promessas que "não casam com a despesa do cenário macroeconómico do partido". Numa altura de pressão para o PS com o caso de Tancos, os socialistas usaram Mário Centeno para atacar Rui Rio. Para o governante, há "4750 milhões por explicar no programa social-democrata".



"É um regresso aos retificativos e, com este cenário, a economia vai entrar em dificuldades." E desafiou Rui Rio para um debate sobre contas públicas.

A norte, nem os vapores da fermentação do vinho Alvarinho na Cooperativa de Monção fizeram Rio baralhar-se nas contas. No arranque da última semana de campanha, no Minho, o social-democrata acusou Centeno de "baralhar os números de forma ridícula".



"Costa baralha os números porque não os domina. Centeno domina, mas baralha propositadamente para enganar as pessoas." O líder do PSD brindou com alvarinho à "vitória" e prometeu regressar como primeiro-ministro. De presente recebeu uma aguardente com 50 anos que Rio, em jeito de brincadeira, disse ser "ideal para beber quando não tiver respostas a dar aos jornalistas".



Quando foi confrontado com as declarações de Costa na RTP sobre Tancos – onde acusou Rio de "viver num mundo de conspirações" – teve "resposta na ponta da língua", frisando que o socialista deve "andar nervoso". Para Rio, o PS tem "demonstrado um crescente desnorte, que com Tancos se torna mais notório".



"Ou o primeiro-ministro é conhecedor e foi conivente ou, se não soube, não coordena o Governo." O dia de Rio terminou num arraial minhoto. Antes, houve o primeiro banho de multidão numa arruada ruidosa em Viana do Castelo.n