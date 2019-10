Mário Centeno envia para Bruxelas esboço orçamental para 2020

O Ministério das Finanças vai enviar esta terça-feira para Bruxelas o esboço orçamental para 2020. O documento terá unicamente os grandes números relativos à economia portuguesa no próximo ano – dados macroeconómicos – mas devidamente atualizados.O ministro Mário Centeno deverá sinalizar um défice mais baixo do que os 0,2% do PIB previstos para 2019, após o Conselho de Finanças Públicas ter admitido que o País deverá registar este ano o primeiro excedente orçamental em democracia. E confirmar o excedente de 0,3% do PIB para 2020 traçado no Programa de Estabilidade.Questionado pelo, o Ministério das Finanças confirmou o envio do esboço orçamental, explicando que "o documento será construído num cenário de políticas invariantes e constituirá fundamentalmente numa atualização dos números e projeções macroeconómicas e orçamentais, de acordo com a revisão da base de contas nacionais e tal como previsto no Sistema Europeu de Contas Nacionais". Ou seja, já incluindo as novas normas contabilísticas.O esboço orçamental que é amanhã enviado para Bruxelas não tem medidas concretas. Essas serão incluídas na proposta de Orçamento do Estado para 2020, que terá de ser apresentada pelo Governo no prazo máximo de 90 dias após a tomada de posse.O primeiro-ministro já sinalizou que gostava de ter o Orçamento fechado até ao final deste ano, algo que será ditado pelas negociações.