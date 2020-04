Mário Centeno espera dar a volta à crise em 2022

O ministro do Estado e das Finanças, Mário Centeno, admitiu esta segunda-feira numa entrevista à TVI que espera superar a crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 em 2022, um ano antes do final da legislatura. Para Centeno "provavelmente vamos voltar ao fim de dois anos a um número não muito longe do de 2019 (superavit de 0,2% do PIB), se a crise se contiver no segundo trimestre e houver um processo de saída, ainda que lento, no terceiro e quatro trimestres".Nas contas de Centeno, "o segundo trimestre vai ter uma quebra próxima de 4 ou 5 vezes o máximo que o PIB caiu num trimestre em Portugal". As "estimativas que existem preveem uma perda de 6,5% do PIB por cada 30 dias úteis que o País está parado", sublinhou. Já o impacto das medidas extraordinárias de apoio ao emprego e às empresas deverão oscilar entre os "seis e sete milhões de euros", prevê o governante.Quanto a eventuais nacionalizações, nomeadamente da TAP, Centeno diz que "há muitas formas de intervir" e que "essa é uma delas", acrescentado que essa "opção não é tabu".