Mário Centeno não foge às responsabilidades e, como tal, continuará como ministro das Finanças, e líder do Eurogrupo, enquanto a crise estiver para durar.Foram estas as garantias dadas por Centeno em conferência de imprensa realizada em Belém, à saída de uma conversa que o ministro manteve com o Presidente da República, e que permitiu a Marcelo Rebelo de Sousa avançar para a promulgação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).Em atualização