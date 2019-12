Mário Centeno não descarta Banco de Portugal

O ministro das Finanças admite pela primeira vez a saída da liderança do Eurogrupo a partir de julho e não fecha portas a assumir o cargo de governador do Banco de Portugal, após a saída de Carlos Costa. "Não vejo nenhum conflito de interesses" em sair do Governo para o supervisor, disse Mário Centeno em entrevista ao ‘Expresso’.Centeno garante ser "extremamente favorável à limitação do número de mandatos que os políticos exercem", daí que pela primeira vez assuma, ainda que indiretamente, um eventual cenário de saída do Executivo após concluir o mandato em Bruxelas. Por estarmos em período de Orçamento do Estado, Centeno quis evitar dissertar sobre uma saída do Governo, ainda assim, diz não ver incompatibilidades entre uma saída direta do Terreiro do Paço para o Banco de Portugal."Isso está escrito em algum sítio do Tratado?", começou por questionar Centeno, lembrando depois que "um dos vice-presidentes do BCE foi ministro das Finanças de Espanha [Luis de Guindos]" e que "o colega eslovaco também transitou das Finanças para o banco central".Na entrevista, Centeno voltou a deixar críticas ao regulador, frisando que o Banco de Portugal "nem sempre tem estado à altura".O presidente do PS, Carlos César, tinha dito na TSF que poderia haver alguma margem no Orçamento do Estado para aumentos na Função Pública. Um cenário agora negado por Mário Centeno: "Não está no OE", frisou.O ministro das Finanças admitiu também que "o que é natural é que [OE] seja aprovado e debatido com BE, PCP e Verdes", mas não rejeita uma aprovação com o PSD/Madeira, Livre e PAN.