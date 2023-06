Mário Centeno nega falta de mecanismos de controlo da gestão da TAP

Mário Centeno deixou esta segunda-feira claro que os problemas de gestão e os pagamentos de salários e prémios na TAP nada tiveram a ver com o modelo de governo adotado para a companhia. "Enquanto fui ministro, não tenho indicação de que tivesse sido por falta de mecanismos de controlo que essas coisas aconteceram", esclareceu esta segunda-feira na comissão de inquérito à TAP. Mas reconheceu que "o tema TAP, sendo central no programa de Governo, e estratégico, não era um tema prioritário para o dia a dia do Ministério das Finanças".O agora governador do Banco de Portugal afirmou, por outro lado, que nada sabia sobre os 55 milhões de euros pagos pelo Estado a David Neeleman. E quando o PSD insistiu nesse tema Centeno respondeu que "nada se passou no Ministério das Finanças enquanto fui ministro e presidente do Eurogrupo e tinha dois empregos. Nenhuma decisão estratégica foi tomada sem que o ministro das Finanças estivesse na mesa". O consórcio Atlantic Gateway - de David Neeleman e Humberto Pedrosa - venceu a privatização da TAP, mas depois o Estado voltou a deter a maioria do capital, ainda que com gestão privada.Sobre as cartas de conforto da Parpública aos bancos credores da TAP, em 2015, Centeno concordou que obrigavam o Estado a exercer o direito de recompra da TAP e, assim, ficar com a dívida. Mas rejeitou que as cartas fossem um auxílio ilegal do Estado. "Quando olho para trás, para as decisões que tomei, no quadro que as tomei, os objetivos foram todos cumpridos", disse.