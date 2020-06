Mário Centeno: "Todas as coisas boas chegam ao fim"

Mário Centeno só deixa a presidência do Eurogrupo a 12 de julho mas já começaram as despedidas e o debate sobre o sucessor. "Vou lançar o processo de candidaturas e o meu nome não vai estar nessa lista", explicou esta quinta-feira antes da reunião com os colegas europeus.No final do encontro, Centeno prometeu um "grande final" para este o mês no cargo e deixou escapar: "Todas as coisas boas chegam ao fim." "Será um grande final, com agenda cheia e a eleição do próximo presidente", afirmou o ainda ministro. Centeno apelou à necessidade de "evitar divergências" perante a "profunda recessão" e evitou uma pergunta sobre o futuro profissional.Já antes, no Twitter, Centeno falava de "novo ciclo" na liderança da instituição e nas políticas. "É altura de proteger o euro de estratégias divergentes." Contudo, esta quinta-feira, não foi possível chegar a acordo sobre o fundo europeu para a recuperação da economia. Segundo o ‘El Periódico’, a Holanda não cede, o que força nova discussão a 19.A "unanimidade" foi apenas possível nos elogios ao trabalho feito por Centeno nos últimos dois anos e meio. "Esta não é a última reunião. Não é ainda tempo de dizer ‘Muito obrigado, Mário’", afirmou o comissário económico europeu, Paolo Gentiloni.A corrida à liderança do Eurogrupo já arrancou, com Centeno a reconhecer que "a qualidade do próximo presidente é algo que se pode ter como garantido". O sucessor é escolhido a 9 de julho. A melhor posicionada será a ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño. Destaca-se pela ligação à maior família política, a dos socialistas, e pela carreira em Bruxelas. Calviño já admitiu que tomará uma decisão "nos próximos dias".Outro nome é o do luxemburguês Pierre Gramegna, que em 2017 protagonizou uma disputada segunda volta com Centeno. Também o irlandês Paschal Donohoe tem sido apontado. O ‘El País’ refere ainda, citando fontes comunitárias, o francês Bruno Le Maire.Jeroen Dijsselbloem, antecessor de Centeno na presidência do Eurogrupo, elogiou o papel "muito construtivo e sério" do português na instituição. À TSF, rejeitou comparações com Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, afirmando que Mário Centeno "foi, desde o primeiro dia, um colega muito sério" quanto aos compromissos do Eurogrupo. Com a pandemia a criar uma crise "mais dramática" do que a de 2008, Dijsselbloem mostrou-se a favor da adoção de "dívida europeia conjunta".