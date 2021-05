Mário Centeno vê dificuldades na possível compra do EuroBic

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, não vê que o processo de libertação do Novo Banco face à Comissão Europeia seja compatível com o calendário para a venda do EuroBic.

"O Novo Banco tem que ser liberto da Comissão Europeia, dessas restrições, e isso não é um processo que eu, neste momento, veja compatível com o calendário previsto para a compra do EuroBic", disse esta terça-feira Mário Centeno no parlamento, em resposta à deputada do BE Mariana Mortágua.

Mário Centeno está hoje a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Que eu saiba, o Novo Banco não pode fazer aquisições neste momento", disse o responsável, lembrando que atualmente "não tem condições para comprar o EuroBic porque está impedido, precisamente, pelas contingências europeias".

Mário Centeno afirmou ainda que o banco tem de "mostrar condições" para a aquisição, mas disse ser uma situação que desconhece devido às atuais contingências.

Ao Jornal de Negócios, o presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, admitiu, sem se referir a "operações antes de serem concretizadas", que o banco estará disponível para crescer no futuro.

"Nós estaremos disponíveis para crescimentos, a partir do momento em que estejamos libertos do projeto de reestruturação e de viabilização que está subjacente durante o ano de 2021, estamos 100% disponíveis para olhar para todos os modelos de crescimento potenciais na economia portuguesa", referiu o líder do Novo Banco.

António Ramalho disse também que "em 2020/21, o banco deu um sinal muito claro ao mercado e abandonou todas as operações estrangeiras para se concentrar em Portugal", após vender a operação em Espanha.