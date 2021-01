Marisa e João Ferreira lançam 'farpas' no tema da saúde em debate

Marisa Matias avisou esta sexta-feira que o Governo terá “de vir mais à esquerda” para resolver o problema das contratações no SNS. Para a bloquista, já estaria resolvido “se toda a esquerda tivesse sido firme”.No debate , o comunista João Ferreira admitiu depois “as insuficiências” da resposta do Orçamento do Estado e lançou a farpa à adversária: “Valorizo muito aqueles que não desistem a meio de um combate”. Marisa atiraria ainda ao PCP com o estado de emergência, dizendo não perceber “como é que se pode votar contra estas medidas e pedir às pessoas que reduzam os seus contactos sociais”.