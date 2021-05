Marisa Matias assume autárquicas como um dos "calcanhares de Aquiles"

A eurodeputada bloquista e ex-candidata presidencial, Marisa Matias, assumiu este domingo que as eleições autárquicas são um dos "calcanhares de Aquiles" para o Bloco de Esquerda.

"É um dos calcanhares de Aquiles, o BE tem tido algumas dificuldades de implementação local, creio que é algo que todos reconhecemos", disse Marisa Matias aos jornalistas, à entrada para o último dia da XII Convenção Nacional, a decorrer em Matosinhos, no distrito do Porto.

Dizendo que as eleições autárquicas são "um momento importante", Marisa Matias considerou que o BE tem de criar condições, seja em listas próprias, seja apoiando algumas listas de movimentos de cidadãos, para ter "mais representatividade" nas autárquicas, algo "fundamental" para fazer política no país.