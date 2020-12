Antes de fechar 2020, uma queda provocou-me uma fractura nas costelas. Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro. Continuarei a campanha, com adaptações nos próximos dias, que força não me falta para lutar por este país! — Marisa Matias (@mmatias_) December 28, 2020

Marisa Matias, candidata à Presidência da República, sofreu este domingo uma queda e fraturou costelas. A candidata partilhou nas redes sociais um agradecimento aos profissionais de saúde do Hospital de Aveiro."Agradeço ao SNS e profissionais de saúde que me assistiram na manhã de ontem no Hospital de Aveiro", escreveu.Marisa Matias afirma que vai continuar a campanha "com adaptações nos próximos dias" e garante que não lhe faltam forças para lutar pelo país.