Marisa Matias perde em toda a linha

Marisa Matias foi a grande derrotada da presidenciais e nem o baton vermelho conseguiu esconder o desânimo da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, que perdeu mais de metade dos votos que teve nas Presidenciais de 2016, perdeu o braço de ferro à esquerda com João Ferreira e perdeu o duelo particular com André Ventura e a extrema-direita.

As primeira projeções deixaram poucas dúvidas de que seria uma noite difícil para a candidata de Coimbra, com a CMTV/Intercampus a dar-lhe 3,1 a 5,5% dos votos, muito longe dos 10,12% que teve nas presidenciais de 2016. Com o cenário traçado ainda na casa de partida, foi a primeira candidata a reagir aos resultados, logo após as 21h30, baton vermelho nos lábios e desilusão no rosto.





"Os resultados estão à vista. Não são os que esperávamos, estão longe do objetivo que traçámos", admitiu, considerando "muito preocupante" que "muitos eleitores de direita tenham votado num candidato de extrema-direita". Sobre o futuro, deixou uma garantia: "Aqui estou como sempre, com mais energia que nunca".Candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda votou no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, após esperar 40 minutos na fila. À saída, apelou aos portugueses para "mostrarem orgulho na democracia e na liberdade".Chegou ao Pavilhão Centro de Portugal acompanhada pela coordenadora do BE, Catarina Martins, e pela deputada Mariana Mortágua.Foi a primeira candidata a reagir aos resultados.