Marisa Matias reforça, de batom, que o SNS é essencial

A polémica com o batom vermelho, que voltou a usar, marcou mais um dia de campanha da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda. Em Viseu, Marisa Matias considerou ser imprescindível dar todas as condições ao Serviço Nacional de Saúde para lutar contra a pandemia de Covid-19, neste que foi o pior dia de sempre com 10 947 novos casos de infeção e 166 mortes. "Ainda vamos a tempo de dar ao SNS todos os meios, todos os equipamentos, todos os profissionais para que possamos proteger-nos a todos", resumiu.



Depois de centenas de pessoas terem aderido ao movimento #vermelhoembelem, através das redes sociais, a candidata não tem dúvidas de que se trata de uma demonstração clara contra o fascismo. "As mulheres e os homens do País deram a primeira grande lição aos insultos da extrema-direita. A segunda grande lição será no dia das eleições", afirmou Marisa Matias, concluindo assim o comício virtual em Viseu.

