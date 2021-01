A candidata bloquista Marisa Matias fechou a campanha em Coimbra, cidade onde estudou e onde tem residência. Uma das últimas ações passou pelo Convento de São Francisco: uma espécie de comício virtual onde ouviu os trabalhadores da saúde que a acompanharam no largo do Carmo quando anunciou a candidatura a Belém, em setembro.









A candidata frisou que nos últimos dias a campanha mudou, não tendo enveredado por aquilo que apelidou de discurso de ódio e de insultos.

Aliás, a eurodeputada aproveitou também para estrear, no último dia da campanha, uma nova imagem de si própria no ecrã gigante onde costumam ser visualizadas as intervenções: totalmente a preto e branco e onde Marisa aparecia com os lábios a vermelho, numa alusão às polémicas declarações de André Ventura, que criaram uma onda de reações nas redes sociais. A candidata bloquista pediu também um sorriso nos lábios para quem for votar neste domingo.