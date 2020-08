Marques Mendes defende futebol sem público nas bancadas

O comentador político disse ontem na SIC que "não deve haver público nos estádios de futebol pelo menos até ao fim do ano porque público nas bancadas é um gerador de contágio". "Primeiro a saúde pública", defendeu.



A DGS e o Governo ainda não se pronunciaram sobre o regresso do público aos estádios de futebol. Várias figuras do desporto já pediram o regresso dos adeptos aos estádios.

